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Midyat'taki terör saldırısında yitirilenler unutulmadı

08.06.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Midyat ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı saldırı unutulmadı.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 8 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla saldırıyı gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya, vatandaşlar tepkisini dile getirdi.

Yaklaşık 500 kişinin etkilendiği, 616 işletme, ev ve aracın da zarar gördüğü saldırı, ilçede derin iz bıraktı.

Vatandaşlardan Abdullah İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni eden İleri, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Çok üzgünüz. Allah devletimize zeval vermesin inşallah." dedi.

Abdulhakim Şahin de yaşadıkları büyük acıyı unutmadıklarını belirterek, "Ramazan günü yaşandı. Bize bu acıları yaşatanları Allah'a havale ediyoruz." diye konuştu.

Hasan Selimoğlu ise saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirerek, "Terörü kınıyor, yapanları lanetliyoruz. Allah bir daha böyle bir acıyı göstermesin. Şehitler ölmez vatan bölünmez." dedi.

Saldırıda iş yeri büyük zarar gören Sedat Tural, terör saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Tural, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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