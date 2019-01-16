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Migren için ameliyata girdi! Ağzından çıkan şoke etti

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 16.01.2019 07:55 | Son Güncelleme

Vietnam'da migren atakları yaşayan bir kadının görüntülemelerde boğazında bir tümör tespit edildi. Ancak ameliyat başlayınca işin korkunç gerçek ortaya çıktı.

Bir kadının boğazından bir tümör çıkardıklarını düşünen cerrahlar sinüslerinin içinde dolaşan büyük bir sülük keşfettiğinde şok oldular. Vietnam’daki Ha Giang’ta yaşayan ve ismi açıklanmayan 63 yaşındaki kadın, hastaneye gitti ve doktorlarına üç ay boyunca sürekli migren atakları geçirdiğini söyledi. Muayeneden sonra boğaz tümörü teşhisi konuldu ve derhal çıkarılması için cerrahi müdahale planlandı. Ancak, cerrahlar çalışmaya başladığında, hiç bir tümör bulamadılar.

Bunun yerine, içeride yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda bir sülük buldular ve hızla vücuttan çıkardılar. 9 Ocak'ta yapılan operasyonun görüntüleri doktorlar tarafından kaydedildi. Kadının ağzından çıkarılan sülüğün operasyon sırasında hala canlı olduğu kaydedildi.

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Doktorlara göre, zaman içinde tespit edilmezse, sülük hastanın sinüslerine saldırır ve nefes almasını zorlaştırırdı. Kadının bildirildiği gibi dağlık bir bölgede yaşıyor ve sülükle temasa girebileceği kaynak suyunda sık sık banyo yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam ameliyat

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