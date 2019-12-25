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Migren nedir, migreni tetikleyen besinler nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Şiddetli baş ağrısı ve kusmayla kendini gösteren migren, yaşam kalitesini düşürür, günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olur. Son derece zor bir rahatsızlık olan migreni ise bazı besinler tetikleyerek migren ataklarına neden olabilir. Migren nedir, migreni tetikleyen besinler nelerdir? İşte uzak durmanız gereken besinler.

Migren nedir, migreni tetikleyen besinler nelerdir?

Tedavisi en zor olan rahatsızlıklardan biri migrendir. Migren atakları saatler ve hatta günler sürebilir. Bazı yiyecekler ise bu migren ağrılarını tetikleyebilir. Eğer migren rahatsızlığınız varsa bu yiyecekleri beslenmenizden çıkarmalısınız.

MİGREN NEDİR?

Sık görülen bu hastalığın en yaygın belirtilerinin başında ağrı gelir. Ense, şakak ya da göz çevresinden başlayan bu ağrı, hareket ettikçe kötüleşebilir, zonklayıcı karakterle seyredebilir ve bu ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, ışık ve sese olan rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Migrende ataklar halinde seyreden baş ağrısı, üç ay içinde ayda on beş günden fazla sıklıkta olur, her ağrı en az 4 saat sürer ve ayda en az 8 gün migren tipi ağrı yaşanırsa bu "kronik migren" olarak tanımlanır.

MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLER NELERDİR?

ÇİKOLATA

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Migreni tetikleyen yiyeceklerin başında gelir. Migreni olan kişilerin yüzde 22'sini tetikleyen bir yiyecektir.

ALKOL

Migrenin baş düşmanıdır. Özellikle kırmızı şarap ve bira, migren hastalarının yüzde 25'ini tetikler. Alkol tüketimi dehidrasyona neden olur. Migren rahatsızlığınız yoksa bile ertesi gün baş ağrısına sebep olabilir.

YAPAY TATLANDIRICILAR

Kesinlikle uzak durulması gerekir. Özellikle işlenmiş, paketli fabrikasyon ürünler içeriğinde yapay tatlandırıcılar bulunur.

KAFEİN

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Vücuda fazla kafein alımı migren ağrısını tetikleyen bir diğer unsurdur. Kafein içeren besinler ise; kahve, çikolata ve çaydır.

İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş şarküteri ürünleri nitrat isimli bir koruyucu madde içerir. Nitrat, beyindeki kan damarlarını genişletir. Kan damarlarını genişlettiği düşünülen nitrik oksit ise migren ağrılarını tetikleyebilir.

FERMENTE YİYECEKLER

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Tiramin içeren salamura ve fermente yiyecekler, migrenin tetiklenmesine neden olabilir. Tiramin migren ile bağlantılı olduğu için bu besinlerden uzak durmak gerekir. Tiramin içeriği yüksek olan diğer besinler ise; rokfor, beyaz peynir, parmesan, kombucha, bamya turşusu ve salatalık turşusu.

TUZLU YİYECEKLER

Koruyucu içeren, tuzlu yiyecekler bazı kişilerde migren tetiklenmesine neden olabilir. Yüksek orandaki sodyum kan basıncını artırarak baş ağrısına sebep olur.

DONDURULMUŞ GIDALAR

Özellikle egzersiz sonrası soğuk yiyecekler tüketmekten kaçının. Çünkü bu durum baş ağrısını tetikler ve migren ataklarına neden olabilir.

MONOSODYUM GLUTAMAT (MSG) İÇEREN GIDALAR

Bu glutamik asit vücudumuzda doğal olarak bulunur. Bazı gıdalar da ise katkı maddesi olarak MSG vardır. Amerikan Migren Vakfı, migren yaşayanların yüzde 10 ila 15’inde şiddetli migreni tetikleyebileceğini belirtiyor.

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