Migren nedir, migreni tetikleyen besinler nelerdir?

Tedavisi en zor olan rahatsızlıklardan biri migrendir. Migren atakları saatler ve hatta günler sürebilir. Bazı yiyecekler ise bu migren ağrılarını tetikleyebilir. Eğer migren rahatsızlığınız varsa bu yiyecekleri beslenmenizden çıkarmalısınız.

MİGREN NEDİR?

Sık görülen bu hastalığın en yaygın belirtilerinin başında ağrı gelir. Ense, şakak ya da göz çevresinden başlayan bu ağrı, hareket ettikçe kötüleşebilir, zonklayıcı karakterle seyredebilir ve bu ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, ışık ve sese olan rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Migrende ataklar halinde seyreden baş ağrısı, üç ay içinde ayda on beş günden fazla sıklıkta olur, her ağrı en az 4 saat sürer ve ayda en az 8 gün migren tipi ağrı yaşanırsa bu "kronik migren" olarak tanımlanır.

MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLER NELERDİR?

ÇİKOLATA



Migreni tetikleyen yiyeceklerin başında gelir. Migreni olan kişilerin yüzde 22'sini tetikleyen bir yiyecektir.

ALKOL

Migrenin baş düşmanıdır. Özellikle kırmızı şarap ve bira, migren hastalarının yüzde 25'ini tetikler. Alkol tüketimi dehidrasyona neden olur. Migren rahatsızlığınız yoksa bile ertesi gün baş ağrısına sebep olabilir.