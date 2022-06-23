Migros Deniz Market yeni hizmetleriyle yeniden denize açıldı

İSTANBUL (AA)- Migros’un her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla yedi yıl önce "Migros Deniz Market" hizmetini başlattı.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3 bin 500’den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

- Hazır yemek çeşitleri Migros müşterileriyle buluşuyor

Müşterilerinin ihtiyaçlarını denizde de karşılayan Migros, devreye aldığı yeni hizmetiyle sushiden salataya, mezeden tatlıya, pizzadan makarnaya kadar birçok çeşidi hazır şekilde müşterilerine sunacak.

Haziran sonunda devreye girecek sıcak yemek servisiyle beraber Migros müşterileri kaliteli, taze ve uygun fiyatlı birçok farklı menüye denizde de erişecek.

Migros Deniz Market, özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve İngilizce bilen personeli ile ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

Müşteriler, Migros Deniz Market’in botları ile mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. Migros Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.

