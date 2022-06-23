YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Migros Deniz Market yeni hizmetleriyle yeniden denize açıldı

Migros Deniz Market yeni hizmetleriyle yeniden denize açıldı

23.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros, Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek

İSTANBUL (AA)- Migros’un her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla yedi yıl önce "Migros Deniz Market" hizmetini başlattı.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3 bin 500’den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

- Hazır yemek çeşitleri Migros müşterileriyle buluşuyor

Müşterilerinin ihtiyaçlarını denizde de karşılayan Migros, devreye aldığı yeni hizmetiyle sushiden salataya, mezeden tatlıya, pizzadan makarnaya kadar birçok çeşidi hazır şekilde müşterilerine sunacak.

Haziran sonunda devreye girecek sıcak yemek servisiyle beraber Migros müşterileri kaliteli, taze ve uygun fiyatlı birçok farklı menüye denizde de erişecek.

Migros Deniz Market, özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve İngilizce bilen personeli ile ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

Müşteriler, Migros Deniz Market’in botları ile mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. Migros Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildiAfganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladıTDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladı
İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandıİzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Haziran Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:26
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Furkan Eczanesi
Atasehir
Maya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.