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Miguel Herran neredeyse çıplak halini paylaştı! Bahar Şahin bakın ne dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

La Case de Papel dizisinin yakışıklı oyuncusu Miguel Herran Instagram hesabından yarı çıplak banyo pozunu paylaştı. Oyuncuya en ilginç yorumlardan biri de Türk oyuncu Bahar Şahin'den geldi.

Miguel Herran neredeyse çıplak halini paylaştı! Bahar Şahin bakın ne dedi

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dünyada izlenme rekorları kıran La Case de Papel'de Rio'yo oynayan Miguel Herran, sosyal medya hesabından cüretkar bir paylaşım yaptı. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncu 13,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından banyoda ayna karşısında kalçasını açarak fotoğrafını çekti.

Oyuncu bu anları"Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni alan oyuncunun fotoğrafına binlerce yorum yağdı.

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Yorumlardan biri ise Türk oyuncu Bahar Şahin'e ait. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Şahin, dünyaca ünlü oyuncunun yarı çıplak pozuna "Aşko böyle de olmaz ki" yazarak espri yaptı.

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