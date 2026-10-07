'Survivor yarışmacısı TikTok'ta gecede 300-400 bin kazanıyor!' Akla o isim geldi

Gel Konuşalım programında sunucu olan eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu programda ilginç bir iddiada bulundu.

Hakan Hatipoğlu TikTok konusunda konuşurken "Dijital dilencilik yapan, para kazanmaya çalışan abuk subuk tipler. Eskiden böyle değer verdiğimiz bazı sanatçıları ben orada 3 lira 5 lira için düştüğü halleri görüyorum" dedi.

Hakan Hatipoğlu devamında ise şunları söyledi:

"Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin para kazanıyor biliyor musun? Artık çiçek mi böcek mi ne gönderiyorlar? 300 bin lira kendi söyledi kazandığını... Şu an bütün eski Survivor yarışmacıları akşamları canlı yayında hepsi para kazanmaya çalışıyorlar."



Herkes o yarışmacının kim olduğunu merak etti. Sosyal medyada bu kişiye dair fikirler de vardı. Sosyal medya kullanıcıları bu yarışmacının Asena Demirbağ olduğunu iddia etti.

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Survivor Asena son dönemde verdiği pozlarla adından söz ettiriyordu.