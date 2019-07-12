Miguel Lopes, Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Akhisarspor takımında tamamlayan Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesinde bulunuldu. Portekizli sağ bek, Süper Lig'de toplam 80 maçta 6 bin 953 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Cezayir yarı finalde
Vedat Muriç'ten taraftara mesaj var
Ahmet Ağaoğlu futbolculara forma sattı
G.Saray'ın rakibi Leipzig
Beşiktaş'a transferde kötü haber
Beşiktaş'tan 3 transfer bombası
Galatasaray taraftarından protesto
Napoli'den Eljif Elmas sözleri
Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti
İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oluyor
İşte Kupa Amerika'nın en iyi 11'i
Okuyucu Yorumları 1 yorum