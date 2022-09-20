SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Miha Zajc'tan milli takım kampında Fenerbahçe cevabı! "Neden oynamadığımı ben de bilmiyorum!"

Miha Zajc'tan milli takım kampında Fenerbahçe cevabı! "Neden oynamadığımı ben de bilmiyorum!"

20.09.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın adı, sezon başında transfer iddialarıyla sıkça anılmıştı. Oyuncuya İtalya'dan teklifler olduğu ve son kararın Jorge Jesus'a ait olduğu belirtilmişti. Sloven futbolcu takımda kalmış ve bu sezon 7 resmi maça çıkıp, 1 gol - 1 asistlik bir performansa imza atmıştı. 28 yaşındaki Zajc, milli takım kampında son haftalarda neden şans bulamadığına dair gelen soruyu yanıtladı.

Miha Zajc'tan milli takım kampında Fenerbahçe cevabı! "Neden oynamadığımı ben de bilmiyorum!"
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda da gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Avrupa'da da 4 puan toplayarak 2. sırada yer alan sarı - lacivertlilerde Miha Zajc, son haftalarda süre alamamıştı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu için sezon başında birçok Avrupa kulübünden teklif gelmiş ancak Zajc takımda kalmıştı. Deneyimli futbolcu, milli takım kampında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"KENDİM DE ÇOK ŞAŞIRDIM"

AA-20220822-28707615-28707599-FENERBAHCE_ADANA_DEMIRSPOR

Son haftalarda forma şansı bulamaması yönünde sorulan soruyu yanıtlayan Zajc, "Neden oynamadığımı bilmiyorum, cevabım yok. Oynamamama kendim de çok şaşırdım. Çünkü daha önceki maçlarda düzenli şekilde oynadım. Umarım milli ara sonrası bu durum değişir." dedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkan Zajc, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadro dışı, alkol ve kumar! Max Kruse yine olay oldu...Kadro dışı, alkol ve kumar! Max Kruse yine olay oldu...
Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!
Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...
Anahtar Kelimeler:
Miha Zajc Jorge Jesus fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor

Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

UEFA, o ülkeyi men etti! Resmi açıklama...

UEFA, o ülkeyi men etti! Resmi açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.