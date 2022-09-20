Miha Zajc'tan milli takım kampında Fenerbahçe cevabı! "Neden oynamadığımı ben de bilmiyorum!"

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda da gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Avrupa'da da 4 puan toplayarak 2. sırada yer alan sarı - lacivertlilerde Miha Zajc, son haftalarda süre alamamıştı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu için sezon başında birçok Avrupa kulübünden teklif gelmiş ancak Zajc takımda kalmıştı. Deneyimli futbolcu, milli takım kampında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"KENDİM DE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Son haftalarda forma şansı bulamaması yönünde sorulan soruyu yanıtlayan Zajc, "Neden oynamadığımı bilmiyorum, cevabım yok. Oynamamama kendim de çok şaşırdım. Çünkü daha önceki maçlarda düzenli şekilde oynadım. Umarım milli ara sonrası bu durum değişir." dedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkan Zajc, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

