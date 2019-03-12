Miha Zajc ve Nejc Skubic Slovenya Milli Takımı'na davet edildi

Slovenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Matjaz Kek, takımın 21 Mart'ta İsrail ile deplasmanda ve 24 Mart'ta Kuzey Makedonya ile sahasında oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
Türk takımlarında forma giyen iki ismin de yer aldığı 24 kişilik aday kadro şöyle:
Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Sampdoria), Matic Kotnik (Panionios)
Defans: Bojan Jokic (Ufa), Miha Mevlja (Rostov), Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), Aljaz Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanovic (Dinamo Zagreb), Miha Blazic (Ferencvaros), Nemanja Mitrovic (Jagiellonia), Jure Balkovec (Hellas Verona)
Orta saha: Josip Ilicic (Atalanta), Jasmin Kurtic (Spal), Rene Krhin (Nantes), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Miha Zajc (Fenerbahçe), Domen Crnigoj (Lugano), Jaka Bijol (CSKA Moskova), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Adam Gnezda Cerin (Domzale), Jon Gorenc Stankovic (Huddersfield Town)
Forvet: Robert Beric (Saint Etienne), Luka Zahovic (Maribor), Andraz Sporar (Slovan Bratislava)
Slovenya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda İsrail ve Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Avusturya, Letonya ve Polonya ile mücadele edecek.
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