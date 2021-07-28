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Mihael Zgank yarı finale yükseldi

28.07.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Judo erkekler 90 kg'da Milli sporcumuz Mihael Zgank, Kübalı, ABDli ve Hollandalı rakiplerini arka arkaya mağlup etti finale yükseldi.

Mihael Zgank yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan 3. tura yükselme maçında milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Mihael Zgank, son 16 turunda ise ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya geldi. Zgank rakibine üstünlük kurmayı başardı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. Zgank'ın çeyrek finalde rakibi ise Hollandalı van Tend Noel'in rakibi oldu.

Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollanda'dan Noe van T End'i 3 shido ile mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finaller saat 11.00'den itibaren yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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