2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan 3. tura yükselme maçında milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Mihael Zgank, son 16 turunda ise ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya geldi. Zgank rakibine üstünlük kurmayı başardı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. Zgank'ın çeyrek finalde rakibi ise Hollandalı van Tend Noel'in rakibi oldu.

Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollanda'dan Noe van T End'i 3 shido ile mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finaller saat 11.00'den itibaren yapılacak.

