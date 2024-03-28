Mihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altında

Mihalıççık ilçesinin önemli tarımsal ürünlerinden olan kiraz, ülkemiz ve İlçe üreticileri için önemli bir gelir teşkil etmektedir. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Ankara Merkez Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğünün işbirliği ile 2019 yılında başlatılan Akdeniz Meyve Sineği’ne (AMS) karşı ari alan tespiti çalışmaları üç yıllık bir izleme sonucunda 2021 yılında ari alan ilan edilmişti. Özellikle yurtdışı ihracatı için çok önemli olan ari alanın devamlılığı kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen kontroller aralıksız devam ettiği belirtilen konuyla ilgili açıklamada, "2024 Yılı zararlı izleme ve takip amaçlı olarak Akdeniz Meyve Sineği (AMS) tuzakları asılarak zararlı kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Akdeniz Meyve Sineği, ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridinde yıl boyunca, diğer bölgelerde ise yaz aylarından itibaren görülmektedir. Akdeniz meyve sineği ürünün pazar değerini yok eder. Akdeniz meyve sineğinin özellikle ihraç edilen turunçgil, nar, şeftali, nektarin ve diğer ürünlerdeki zararı ülkemiz ekonomisi için çok önemlidir. Bu tür meyvelerin vuruklu veya bulaşık olması, ihracatımızı olumsuz yönde etkilemekte ve ürünlerin yurt dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kültürel mücadele çok önemlidir. Mihalıççık ilçesinde ari alanın sürdürülebilmesi için kiraz bahçelerine ara konukçuluk eden elma, şeftali, nektarin, kayısı, incir gibi meyveler dikilmemeli ve bunlarla karışık bahçe kurulmamalıdır. Kiraz hasadından sonra ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır. Yere dökülen meyveler toplanıp derin çukurlara gömülmeli veya kalın siyah çöp poşetleri içerisinde güneş altında 20-25 gün bekletilerek larvaların ölmesi sağlanmalıdır" denildi.

ZARARLILARA KARŞI ETKİLİ MÜCADELE

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımın sürdürülebilirliği için çiftçilerle işbirliği içinde çalışmalarına devam etmekte ve zararlılara karşı etkili mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak için çaba sarf etmektedir. Çiftçiler için yapılan bilgilendirme çalışmaları ve teknik destek, kiraz üretiminin kalitesini ve miktarını arttırarak, bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Böylelikle, ari alan uygulamalarının başarılı bir şekilde devam etmesi, Akdeniz meyve sineği zararlısının kontrol altına alınması ve kiraz üretiminde verimliliğin artması hedeflenmektedir. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin gelir düzeyinin korunması amacıyla yapılan bu çalışmalar, bölgedeki tarım sektörünün gelişimine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.







