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  4. Mika Raun cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım

Mika Raun cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım

17.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun her hareketiyle olay oluyor. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni son olarak verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. İç çamaşırı ve file çorapla paylaşım yapan ünlü fenomen, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mika Raun cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemesiyle olay olan Mika Can Raun kazandığı paraları cinsiyet değiştirme ameliyatına ödedi. Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

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Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun son olarak ise cinsiyet değiştirme operasyonuna ödediği parayı açıkladı. Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" dedi.

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Değişimiyle dikkat çeken Mika Raun, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, file ve iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Raun, sosyal medyada gündem oldu.

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Pek çok kişi, 'Bilmesem doğuştan kadın derdim' yorumlarında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Mika Raun sosyal medya Armağan Çağlayan
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