Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in son durumu hakkında konuştu. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Arteta, yıldız futbolcu için çözüm arayışı içinde olduklarını söyledi.

"Son basın toplantısından bu yana hiçbir şey değişmedi. Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor. Kulüp uzun vadeli gelecek hakkında bazı görüşmeler yapıyor ve bir şey öğrendiğimizde bunu açıklayacağız."

32 yaşındaki futbolcunun taraftarların Twitter üzerinden sorularını yanıtlayacak olmasına değinen Arteta, "Twitter kullanmıyorum. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Olabilir, taraftarlarla iletişimini devam ettirmek, son bilgileri paylaşmak, yakın gelecek ve uzun vadeli konularla ilgili konuşmak istiyor olabilir. Şaşırtıcı bir durum değil" ifadelerini kullandı.

