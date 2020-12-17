Mikrodalgada asla yeniden ısıtmamanız gereken 4 yiyecek

Güvenli ve sağlıklı beslenmek istiyorsanız her yiyeceği mikrodalga fırına koymamalısınız. Mikrodalga fırına koyduğunuzda patlayan 5 yiyeceği sizin için detaylandırdık, buyursunlar.

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Mikrodalgada haşlanmış bir yumurtayı ısıttığınızda, su moleküllerinden buhar birikerek basınç yükselmesine neden olur. Yumurtaların ince bir zarı ve kabuğu olduğundan, tüm basıncı tutamazlar. Tabağınıza veya bir ısırık aldığınızda bile çok sıcak bir patlamaya yol açabilir!

HAVUÇ

Havuçlar uygun şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa, topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcımlara neden olabilir. Mikrodalgada patlayan havuçlar, ciddi maddi hasara neden olabilir.

ACI BİBER

Acı biberler, yanıcı olabilen yüksek düzeyde kapsaisin içerirler. Kapsaisin, bir mikrodalga elektromanyetik dalgalara maruz bırakıldığında, çok kısa süre içinde ateş çıkarabilir.

DOMATES VE DOMATES SOSU

Haşlanmış yumurta gibi, domates de mikrodalgada kaldığında patlar. Aynı şey domates sosu için de geçerlidir.



