Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve zaman zaman skandalları ile gündeme gelen Beyaz Futbol programının dün akşam yayınlanan bölümüne Abdülkerim Durmaz'ın küfrü damga vurdu.
Daha önce Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnakları hedef alan çıkışı ile büyük tepki çeken programda dün akşam da sunucu Onur Yıldız konuştuğu sırada Abdülkerim Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşü nedeniyle Beyaz TV'ye tepki göstermişti. Türkoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadesini kullanmıştı.
7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karara imza atarak kanaldan istifa ettiğini duyurmuştu.
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