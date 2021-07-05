YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin kadın girişimciye destek verdi

Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin kadın girişimciye destek verdi

05.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİSVA İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Yılmaz: - "Pandemi nedeniyle sancılı bir dönemden geçiyoruz. Verilen bu kredilerle mikro girişimcilerimizin pandemi dönemini rahat geçirmesi sağlanmıştır."

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikrokredi Merkezinin, Kastamonu'da 10 yılda dar gelirli 2 bin kadına 7 milyon liranın üzerinde kredi desteği sağladığı bildirildi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı İç Anadolu Bölge Koordinatörlüğü Toplantısı Kastamonu Mikrofinans Şubesi ev sahipliğinde Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Vakfın İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin girişimciye ulaştıklarını söyledi.

Ulaştıkları insanların hepsinin ihtiyaç sahibi kadınlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kastamonu'da şu an 505 mikro girişimcimiz aktif olarak bulunuyor. Yılın ilk 6 ayında bu girişimcilerimize 1 milyon 230 bin lira kredi dağıtımı yapıldı. Pandemi nedeniyle sancılı bir dönemden geçiyoruz. Verilen bu kredilerle mikro girişimcilerimizin pandemi dönemini rahat geçirmesi sağlanmıştır." dedi.

Mikrokredinin dar gelirli kadınların kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük de olsa bir sermaye olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu kredilerle bir kadın evine ekmek, aş götürdü. Bu da elbette bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Yılmaz, ihtiyaç sahibi kadınların her zaman yanında olmaları dolayısıyla Kastamonu Şube Müdürü Demet Semerci ve Şube Müdür Yardımcısı Ebru Turhal'a teşekkür etti.

Şube yöneticisi Semerci ise daha çok mikro girişimci kadını ekonomiye kazandırmak istediklerini, bugüne kadar Kastamonu'da 2 bin kadına 7 milyon liranın üzerinde kredi desteği sağlandığını belirterek, "Şu an aktif 505 girişimcimiz var. 2021 yılı hedefimiz 600 mikro girişimciye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya TİSVA Genel Müdürü Halil Orhan, Vakıf Başkan Vekili Fatih Akgül ve İç Anadolu Bölge Koordinatörlüğe bağlı 12 ildeki şube temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördüKastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:11
Sabah
05:10
Öğle
12:54
İkindi
16:55
Akşam
20:29
Yatsı
22:19

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Gültürk Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.