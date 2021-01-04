Mil-Diyanet Sen'den Sözcü Gazetesi ve CHP'li Fikri Sağlar hakkında suç duyurusu

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), Sözcü gazetesinin "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" haberi, CHP'li Fikri Sağlar'ın da bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül, Sözcü gazetesi ve CHP'li Fikri Sağlar hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Gül, Sözcü gazetesinin 2020 yılının felaketleri arasında Ayasofya'yı zikretmesinin tüm İslam coğrafyasını derinden yaraladığını belirtti.

"Bu manşeti unutmayacağız çünkü Ayasofya, Danıştay 10. Ceza Dairesinin vermiş olduğu bir kararla, 83 milyon kardeşimizin iradesiyle açılmıştır. Dolayısıyla bunu felaketler zinciri olarak addetmek kesinlikle büyük bir yanlıştır." ifadelerini kullanan Gül, sendika olarak hukuki tüm yolları kullanacakları söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Ülkemiz hukuk devletidir, din ve diyanetimize karşı bu derece alçakça saldırılarda bulunulamaz. Bunun mutlaka önlenmesi lazım. Fikri Sağlar ve CHP yönetimine sesleniyoruz. 50 yıldır bu memleketin başörtülü hanımlarını devlet dairelerine almadınız, üniversitelere almadınız, Türkiye Büyük millet Meclisi'nden kovdunuz ama bu milletin evlatları o kadar şerefli ve haysiyetli ki kalkıp da bugüne kadar 'Biz başı açık bir hakimin vereceği karardan şüphe duyuyoruz, kuşkuluyuz.' ifadelerini kullanmadılar. Çünkü biz birlikten beraberlikten yanayız."

