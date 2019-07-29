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Milan 0 - 1 Benfica (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, Milan'ı 1-0 yendi.

Milan 0 - 1 Benfica (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan ekibi Milan ile Portekiz'in Benfica takımı, ABD'nin Foxborough kentindeki Gillette Stadı'nda karşılaştı.

Benfica, Taarabt'ın 70. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Benfica milan

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