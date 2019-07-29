Milan 0 - 1 Benfica (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan ekibi Milan ile Portekiz'in Benfica takımı, ABD'nin Foxborough kentindeki Gillette Stadı'nda karşılaştı.

Benfica, Taarabt'ın 70. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

