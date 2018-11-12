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Milan 0 - 2 Juventus

İTALYA HABERLERİ  | 12.11.2018 07:36 | Son Güncelleme

Serie A'da 12. haftanın en önemli maçında Juventus deplasmanda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'ı 2-0 yendi. Goller Mandzukic ve Ronaldo'dan gelirken, Milan'da Higuain penaltı kaçırdı.

Milan 0 - 2 Juventus

Serie A'da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonu Juventus'u ağırladı.

Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic'in 8 ve Ronaldo'nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

  1. dakikada penaltı atışından faydalanamayan Milan'ın santraforu Higuain, 83. dakikada da kırmızı kart gördü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı. Lider Juventus, puanını 34'e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan - Juventus Mandzukic ronaldo higuain

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