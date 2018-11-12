Milan 0 - 2 Juventus

Serie A'da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonu Juventus'u ağırladı.
Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic'in 8 ve Ronaldo'nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı. Lider Juventus, puanını 34'e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.
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