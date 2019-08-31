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Milan 1 - 0 Brescia

İTALYA HABERLERİ  | 31.08.2019 21:38 | Son Güncelleme

Serie A'nın 2. haftasında Milan sahasında Brescia'yı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Milan 1 - 0 Brescia

Milano'daki San Siro Stadı’nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında gelişen Milan atağında Suso sağdan ortaladı, Hakan Çalhanoğlu da müsait durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, milli futbolcunun golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetiyle ayrıldı. Milan'a galibiyeti getiren golü atan Hakan Çalhanoğlu, 65.dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.

Bu skorla Milan, geçen hafta Udinese karşısında aldığı yenilgiyle başladığı yeni sezondaki ilk galibiyetini almış oldu.

Bu arada, Milan kale arkası tribünü, lösemi hastalığıyla mücadele eden eski teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i unutmayarak, "En önemli mücadeleni kazanacaksın" pankartıyla destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
milan Brescia

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