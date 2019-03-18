SPOR

Milan 2 - 3 Inter

İTALYA HABERLERİ  | 18.03.2019 08:06 | Son Güncelleme

Serie A'da 28. haftanın en önemli maçı olan Milano derbisinde Inter deplasmanda Milan'ı 3-2 yendi.

Milan 2 - 3 Inter

Milano kulüpleri arasındaki karşılaşmada Milan, Inter'i konuk etti. Inter, Vecino'nun 3, De Vrij'in 51 ve Martinez'in (penaltıdan) 67. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri ise 57. dakikada Bakayoko ve 71. dakikada Musacchio'dan geldi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 53'e çıkaran Inter, 51 puanda kalan Milan'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

Futbol aşığı 'Altın Nine'Futbol aşığı 'Altın Nine'
Derbide şok kavga! İki yıldız oyuncu birbirine girdiDerbide şok kavga! İki yıldız oyuncu birbirine girdi
Juventus'u yıktılarJuventus'u yıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milan inter

En Çok Okunan Haberler

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Fatih Terim'den tepki: Sizi kandırıyorlar

Fatih Terim'den tepki: Sizi kandırıyorlar

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

''Hakem maçı bizden aldı, G.Saray'a verdi''

''Hakem maçı bizden aldı, G.Saray'a verdi''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cengiz Ünder için flaş karar!

Cengiz Ünder için flaş karar!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milan 2 - 3 Inter

Derbide gülen Inter

Derbide şok kavga! İki yıldız oyuncu birbirine girdi

Derbide şok kavga! İki yıldız oyuncu birbirine girdi

Genoa 2 - 0 Juventus

Juventus'u yıktılar

Sassuolo 3 - 5 Sampdoria

Serie A'da 8 gollü çılgın maç

Empoli'nin yeni hocası Aurelio Andreazzoli oldu

İşte Salih Uçan'ın yeni hocası

Juventus'un sezon sonunda Merih Demiral için teklif yapacağı iddia edildi

Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.