Milan 2 - 3 Inter

Milano kulüpleri arasındaki karşılaşmada Milan, Inter'i konuk etti. Inter, Vecino'nun 3, De Vrij'in 51 ve Martinez'in (penaltıdan) 67. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri ise 57. dakikada Bakayoko ve 71. dakikada Musacchio'dan geldi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 53'e çıkaran Inter, 51 puanda kalan Milan'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.



