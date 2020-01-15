Milan, Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'nu buluşturuyor

Roma'da bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Cengiz Ünder için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. SkySport'un haberine göre; Milan, Cengiz Ünder için Roma kulübüyle önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre ise Cengiz Ünder'in Milan'a gitmesi zor görünüyor çünkü Zaniolo'nun da sakatlanmasının ardından milli futbolcumuzun takımda daha fazla süre almasına kesin gözle bakılıyor.

MILAN, KESENİN AĞZINI AÇMALI

Bu bakımdan Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılışı için Milan'ın çok yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Bu sezon Roma'yla 12 maça çıkan Cengiz Ünder'in 1 golü bulunuyor. Bilindiği gibi Cengiz Ünder'in adı daha önce de Premier Lig takımları ile anılmıştı.

