Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Ligi takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacakları maça hazırlandıkları antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Milan antrenmanında ayak bileği burkulan Hakan Çalhanoğlu koltuk değnekleriyle tesislerden ayrılarak kontrole gitti.

İtalyan basını, 26 yaşındaki milli futbolcumuzun büyük ihtimalle perşembe günkü Celtic karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.

