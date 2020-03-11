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Milan'da koronavirüs kararı!

İTALYA HABERLERİ  | 11.03.2020 09:04 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, koronavirüs sebebiyle 3 Nisan'a ertelenen Serie A maçlarına kadar herhangi bir maçları olmadığı için takım halinde 5 günlük izin yapacaklarını açıkladı.

Milan'da koronavirüs kararı!

İtalya'da liglerin koronavirüs önlemleri çerçevesinde 3 Nisan'a ertelenmesi kararının ardından Milan kulübü idmanlara ara verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada takımın kalbi Milanello'da tüm etkinliklerin 15 Mart tarihine kadar askıya alındığı açıklandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı A Takım'ın ise 16 Mart Pazartesi günü idmanlarına kaldıkları yerden devam edecekleri kaydedildi.

İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Avrupa maçı olan Juventus'un yanı sıra Inter, Roma gibi kulüpler ise bu yönde bir karar alınmadığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan serie a İtalya

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