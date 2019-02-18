SPOR

Milan'da Krzysztof Piatek durdurulamıyor

İTALYA HABERLERİ  | 18.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Milan’ın devre arası transfer döneminde Genoa'dan renklerine bağladığı Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, 5 maçta attığı 6 golle takımını sırtlıyor.

Milan'da Krzysztof Piatek durdurulamıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın, Gonzalo Higuain'i Chelsea'ye kiralamasının ardından Genoa’dan 35 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Krzysztof Piatek, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Cumartesi günü Atalanta deplasmanında rakip filelere 2 gol bırakan ve ligde Milan formasıyla çıktığı 5 maçta 6 gol sayısına ulaşan Polonyalı forvet, Higuan’in İtalyan ekibinde çıktığı 22 maçta attığı 8 gollük performansını yakalaması an meselesi.

Sala'nın ailesinden flaş iddia: ÖldürüldüSala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü
Inter nefes aldıInter nefes aldı
Efsane isim resmen Çin'de!Efsane isim resmen Çin'de!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Krzysztof Piatek İtalya serie a genoa milan

En Çok Okunan Haberler

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon

Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Mesut Özil'e büyük şok

Mesut Özil'e büyük şok

Roma'da Cengiz Ünder depremi!

Roma'da Cengiz Ünder depremi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milan'da Krzysztof Piatek durdurulamıyor

Krzysztof Piatek durdurulamıyor

Inter 2 - 1 Sampdoria

Inter nefes aldı

Marek Hamsik Dalian Yifang'a transfer oldu

Efsane isim resmen Çin'de!

Juventus, bonservis ödemeden transfer ettiği oyuncularla dikkat çekiyor

Transferin kralı Juventus!

Inter Mauro Icardi'nin kaptanlığını aldı

Icardi şokta! Kaptanlığı alındı

Juventus Aaron Ramsey'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Ramsey imzayı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.