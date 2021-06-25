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Milan'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı sürprizi

25.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olmasının ardından ofansif orta saha oyuncusu arayışlarına başladı. Milan'ın bir diğer Türk yıldız Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi.

Milan'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı sürprizi

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeyi planıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeyi planlıyor.

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Lille'de başarılı bir sezon geçiren ancak EURO 2020'de skor katkısı veremeyen Yusuf Yazıcı'nın Milan'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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MILAN'A KARŞI SAN SIRO'DA HAT-TRICK YAPMIŞTI

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a karşı attığı 3 gole vurgu yapılan haberde, Yusuf Yazıcı'nın iyi bir transfer olacağı aktarıldı. Milli futbolcu turnuvada 8 maçta 7 gol kaydetmiş ve gol kralları arasında yer almıştı.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Milan Hakan Çalhanoğlu
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