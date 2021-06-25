Milan'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı sürprizi

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeyi planıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeyi planlıyor.

Lille'de başarılı bir sezon geçiren ancak EURO 2020'de skor katkısı veremeyen Yusuf Yazıcı'nın Milan'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a karşı attığı 3 gole vurgu yapılan haberde, Yusuf Yazıcı'nın iyi bir transfer olacağı aktarıldı. Milli futbolcu turnuvada 8 maçta 7 gol kaydetmiş ve gol kralları arasında yer almıştı.

(FUTBOL ARENA)



