Milan - Ferencvaros Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Milan Perşembe 20:45 Ferencvaros

Milan ile Ferencvaros, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te San Siro'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Milan, kendi sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Her iki takım genelde formda görünüyor.

Lig Durumu Milan 5. İtalya Serie A Ligi O 10 G 6 B 3 M 1 P 21 21 Attığı Gol 12 Yediği Gol +9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Milan 21 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı M Milan İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 0 / 1 Gol 13 – 7

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 21 puanla 5. sırada.

Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi. (Macaristan 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 10 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Milan G M G G B tüm kulvarlar Milan 3-1 Inter İtalya Serie A Ligi G

Milan 2-4 Bologna İtalya Serie A Ligi M

Udinese 0-2 Milan İtalya Serie A Ligi G

AFC Bournemouth 3-0 Milan UEFA Avrupa Ligi M

Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi G Ferencvaros tüm kulvarlar Ferencvaros 2-0 Paksi FC Macaristan 1. Ligi G

Bicskei 1-4 Ferencvaros Macaristan Kupası G

Ferencvaros 5-0 MTK Budapeşte Macaristan 1. Ligi G

Ferencvaros 4-1 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi G

Kisvarda FC 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Milan, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle oynayarak dalgalı bir performans sergiledi. Ferencvaros ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular Milan 5 eksik Mike Maignan Ruben Loftus-Cheek Fikayo Tomori Matteo Gabbia Alexis Saelemaekers Ferencvaros 1 eksik

Milan kadrosunda Mike Maignan (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ruben Loftus-Cheek (Sakat - Adale Problemi), Fikayo Tomori (Sakat - Adale Problemi), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı) ve Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrien Rabiot Milan 5 Gol 3 Asist Diego Moreira Milan 4 Gol 3 Asist Christian Pulisic Milan 3 Gol 1 Asist Alphadjo Cisse Milan 4 Gol 0 Asist

Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrien Rabiot, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Diego Moreira.