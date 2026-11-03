Milan - Ferencvaros Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Milan ile Ferencvaros, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te San Siro'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Milan, kendi sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Her iki takım genelde formda görünüyor.
Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 21 puanla 5. sırada.
Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi. (Macaristan 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 10 gol atıp 3 gol yedi.
Milan, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle oynayarak dalgalı bir performans sergiledi. Ferencvaros ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı bir görüntü sergiliyor.
Milan kadrosunda Mike Maignan (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ruben Loftus-Cheek (Sakat - Adale Problemi), Fikayo Tomori (Sakat - Adale Problemi), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı) ve Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrien Rabiot, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Diego Moreira.
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