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Milan - Ferencvaros Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Milan ve Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi kapsamında zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Milan - Ferencvaros Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Milan
Perşembe 20:45
05.11.2026
Ferencvaros
Stadyum: San Siro Yayın: tabii Spor

Milan ile Ferencvaros, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te San Siro'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Milan, kendi sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Her iki takım genelde formda görünüyor.

Lig Durumu

Milan

5. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
6
B
3
M
1
P
21
21
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+9
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Milan 21 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Milan İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 0 / 1
Gol
13 – 7

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 21 puanla 5. sırada.

Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi. (Macaristan 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 10 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Milan G M G G B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Milan 3-1 Inter İtalya Serie A Ligi G
  • 28.10.2026 Milan 2-4 Bologna İtalya Serie A Ligi M
  • 25.10.2026 Udinese 0-2 Milan İtalya Serie A Ligi G
  • 22.10.2026 AFC Bournemouth 3-0 Milan UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi G
Ferencvaros

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Ferencvaros 2-0 Paksi FC Macaristan 1. Ligi G
  • 28.10.2026 Bicskei 1-4 Ferencvaros Macaristan Kupası G
  • 25.10.2026 Ferencvaros 5-0 MTK Budapeşte Macaristan 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Ferencvaros 4-1 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Kisvarda FC 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Milan, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle oynayarak dalgalı bir performans sergiledi. Ferencvaros ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Milan

5 eksik
Mike Maignan Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Ruben Loftus-Cheek Sakat Adale Problemi
Fikayo Tomori Sakat Adale Problemi
Matteo Gabbia Sakat Adale Yırtığı
Alexis Saelemaekers Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Ferencvaros

1 eksik
Sakat Diz Sakatlığı

Milan kadrosunda Mike Maignan (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ruben Loftus-Cheek (Sakat - Adale Problemi), Fikayo Tomori (Sakat - Adale Problemi), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı) ve Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adrien Rabiot Adrien Rabiot Milan 5 Gol 3 Asist
Diego Moreira Diego Moreira Milan 4 Gol 3 Asist
Christian Pulisic Christian Pulisic Milan 3 Gol 1 Asist
Alphadjo Cisse Alphadjo Cisse Milan 4 Gol 0 Asist

Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrien Rabiot, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Diego Moreira.

Sıkça Sorulan Sorular
Milan - Ferencvaros maçı ne zaman?

5 Kasım 2026'da.

Milan - Ferencvaros maçı saat kaçta?

20:45'te.

Milan - Ferencvaros maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

Milan - Ferencvaros maçında hangi oyuncular eksik?

Milan'da Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia ve Alexis Saelemaekers eksik.

Milan ve Ferencvaros'un ligde kaç puanı var?

Milan, İtalya Serie A Ligi'nde 21 puanda; Ferencvaros'un puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
ferencvaroş
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