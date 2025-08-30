SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Milan, Fransız forvet Nkunku'yu renklerine bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku'yu transfer etti.

Milan, Fransız forvet Nkunku'yu renklerine bağladı
Berker İşleyen

İtalyan temsilcisinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen 27 yaşındaki Nkunku, Fransız ekibiyle 3'ü lig olmak üzere 9, bir sonraki takımı Leipzig ile de iki Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu, Londra temsilcisiyle de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Portekizli teknik adamlar Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayamadıPortekizli teknik adamlar Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayamadı
Gavi, sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldıGavi, sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Serie A İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı

Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! Derbiyi kaçırabilir...

F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! Derbiyi kaçırabilir...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.