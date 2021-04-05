Milan ile anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu'na Juventus talip oldu

Milan forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Kırmızı-siyahlı kulüpten gelen 4 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetti.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro maaşlı yeni bir sözleşme önerdi ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübünden bonuslar hariç net 5 milyon euro maaşta ısrar edince görüşmeler tıkandı.

JUVENTUS İLE ANLAŞTI, ARSENAL VE CHELSEA TAKİPTE

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin Hakan'la yeniden görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini korurken, bir başka dev Juventus'un Hakan için devreye girdiği ve istediği anlaşma şartlarını sunduğu ifade edildi. Hakan'ın bu teklife sıcak baktığı aktarılırken sezon sonu için anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilirken, milli futbolcunun durumunu takip ederek hareket edecekleri kaydedildi.

2017'DEN BERİ MILAN'DA

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan Hakan, 7 gol atıp 11 de asist yaparak takımının zirve yarışını sürdürmesinde büyük pay sahibi oldu.



