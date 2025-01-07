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Milan ile Inter arasında görülmemiş final! Sergio Conceiçao ikinci maçında kupa kazandı, 90+3'te gelen geri dönüş sonrası gözyaşları sel oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.01.2025 07:46
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İtalya Süper Kupası Finali muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Milan, 2-0 geriye düştüğü Inter karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği yakalarken, 90+3. dakikadaki golle kupaya uzandı. İşte detaylar...

Milan ile Inter arasında görülmemiş final! Sergio Conceiçao ikinci maçında kupa kazandı, 90+3'te gelen geri dönüş sonrası gözyaşları sel oldu

İtalya Süper Kupası Finali'nde Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Simone Inzaghi'nin öğrencilerini maçın ikinci yarıda bulduğu 3 golle unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak mağlup etti ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

90+3'TE GERİ DÖNDÜLER

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Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 45+1'de Lautaro Martinez ve 48. dakikada Mehdi Taremi atarken, Milan'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakiakda Christian Pulisic ve 90+3'te Tammy Abraham kaydetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

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Karşılaşmada son düdüğün gelmesiyle birlikte Milanlı bazı futbolcular ile tribündeki bazı taraftarlar sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI

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Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlanarak oyundan alındı.

İKİNCİ MAÇINDA KUPA KAZANDI

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Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, takımın başındaki ikinci maçında kupa kazanmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Serie A İtalya Internazionale Milan Hakan Çalhanoğlu inter kupa
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