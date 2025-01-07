Milan ile Inter arasında görülmemiş final! Sergio Conceiçao ikinci maçında kupa kazandı, 90+3'te gelen geri dönüş sonrası gözyaşları sel oldu

İtalya Süper Kupası Finali'nde Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Simone Inzaghi'nin öğrencilerini maçın ikinci yarıda bulduğu 3 golle unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak mağlup etti ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

90+3'TE GERİ DÖNDÜLER

Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 45+1'de Lautaro Martinez ve 48. dakikada Mehdi Taremi atarken, Milan'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakiakda Christian Pulisic ve 90+3'te Tammy Abraham kaydetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Karşılaşmada son düdüğün gelmesiyle birlikte Milanlı bazı futbolcular ile tribündeki bazı taraftarlar sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI

Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlanarak oyundan alındı.

İKİNCİ MAÇINDA KUPA KAZANDI

Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, takımın başındaki ikinci maçında kupa kazanmayı başardı.