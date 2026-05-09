Milan'ın yıldızı Rafael Leao Fenerbahçe'nin seçim kozu oldu!

Fenerbahçe'de Rafael Leao bombası! Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Portekizli yıldızın menajeriyle temaslara başladı.

Burak Kavuncu
Fenerbahçe’de seçim yarışı saha dışından transfer tahtasına taşındı. 6-7 Haziran’daki kongre öncesi her iki aday da camiayı ayağa kaldıracak "süper yıldız" kozunu oynamaya başladı.

FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ RAFAEL LEAO İÇİN YARIŞTA!

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışı, dünya futbolunun en değerli isimlerinden biri olan Rafael Leao üzerinden kızışıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Milan’ın Portekizli yıldızını "seçim kazandıracak hamle" olarak belirledi. Her iki aday da menajerler düzeyinde görüşmelere başladı!

LEAO İSMİ SEÇİM KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

Fenerbahçe kongre üyelerinin nabzını tutan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çıtayı en tepeye koydu. Milan formasıyla Avrupa’yı kasıp kavuran Rafael Leao’nun menajeriyle temas kuran adaylar, Portekizli yıldızı ikna ederek seçime "bitmiş transfer" ya da "kesin vaat" olarak girmeyi planlıyor. Leao transferi, her iki isim için de camianın desteğini arkasına alacak en büyük güç olarak görülüyor.

AZİZ YILDIRIM: "EFSANE GERİ DÖNÜŞE DÜNYA YILDIZI"

"120. yılda destan yazacağız" diyerek yola çıkan Aziz Yıldırım, geçmişteki "Roberto Carlos" ve "Anelka" gibi transfer başarılarını hatırlatarak Leao hamlesiyle gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Yıldırım’ın ekibinin, Portekizli oyuncunun maliyetini ve Türkiye’ye geliş şartlarını masaya yatırdığı gelen haberler arasında.

HAKAN SAFİ’DEN "YENİ VİZYON" ÇIKIŞI

Ali Koç yönetiminden ayrıldıktan sonra "tek başıma adayım" restini çeken Hakan Safi de boş durmuyor. Safi’nin ekibi, Leao ismini sadece bir transfer değil, Fenerbahçe’nin yeni vizyonunun bir simgesi olarak görüyor. Safi, bu hamleyle Aziz Yıldırım karşısında geri adım atmayacağını ve küresel çapta bir yönetim sergileyeceğini kanıtlamak istiyor.

MİLAN KAPIYI KAÇTAN AÇACAK?

Dünya piyasa değeri en yüksek kanat oyuncularından biri olan Leao için Milan’ın tavrı ve astronomik bonservis beklentisi, seçim sürecinin en çok tartışılan ekonomik başlığı olmaya aday. Ancak her iki aday da Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışır bir bütçeyle bu transferi bitirmeye kararlı. Öte yandan İtalyan ekibinin yol ayrımına yakın olduğu yıldız isim için 60 milyon euro talep edeceği gelen bilgiler arasında.

