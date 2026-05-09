Fatih Terim'den Arda Turan ve Okan Buruk için flaş sözler! "Bunu herkes böyle bilmeli"

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim, Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’yı ziyaret ettiği İngiltere’de hem Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne hem de genç meslektaşlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, şampiyonluk eşiğindeki sarı-kırmızılı camiaya ve eski öğrencilerine destek mesajları yağdırdı.

FATİH TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK VE REKOR MESAJI! "GALATASARAY'IN BAYRAĞI HEP EN YÜKSEKTE OLMALIDIR!"

Eski öğrencisi Okan Buruk’un başarısını büyük bir gururla takip ettiğini vurgulayan Fatih Terim, Galatasaray’ın olası şampiyonluğu öncesi şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu herkes böyle bilmeli.

Kalbim onlarla beraber, Galatasaray ile beraber... Çok az kaldı. Bugün sayın Dursun Özbek'i de sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli üç sene yaşadı. Dördüncüyü yaşatmak üzere. Kalbim onlarla."

ARDA TURAN’A ÖVGÜ!

Shakhtar Donetsk ile ligde şampiyonluğa çok yaklaşan Arda Turan hakkında da konuşan Terim, genç teknik adamın gelişimini bir baba şefkatiyle yorumladı:

"Arda; genç takım, A takım, milli takım derken şimdi de meslektaşımız. İnsan huşu içerisinde, gururla seyrediyor. Kendine has bir stili var. Muhakkak benden aldıkları da olmuştur."

ACUN ILICALI’YA HULL CİTY DESTEĞİ

İngiltere’de Hull City’nin konuğu olan Terim, bir Türk iş insanının Premier Lig hayallerini desteklediğini belirtti:

"Bir Türk iş insanı ve spor insanı, İngiltere'de önce Wembley'i, ümit ediyorum ondan sonra da Premier Lig'i kazanır. Acun Ilıcalı ve Hull City'ye teşekkür ederim. Bir Türk'ü nerede görsem desteklerim."

"BÜYÜK TAKIM ŞAMPİYONLUĞA DOYMAZ"

Kırılan rekorlar ve Avrupa hedefi hakkında vizyoner bir bakış açısı sunan tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın genetiğindeki "kazanma" arzusuna dikkat çekti...

"Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler kararlılıkla olur. Büyük takımlar ne kadar şampiyon olurlarsa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar."