Derbide şok kavga! İki yıldız oyuncu birbirine girdi

Serie A'da Milan'ın Inter'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmaya Kessie-Biglia kavgası damga vurdu. Milan-Inter derbisinde Kessie oyundan alındıktan sonra kulübede takım arkadaşı Biglia'ya sinirlendi. Milanlı oyuncular, Kessie'yi tutmakta güçlük çekti.

Sky Italia'da yer alan haberde "Kessie oyundan çıktığı için sinirlendi. Biglia ise Kessie'ye, takıma ve oyuna giren Conti'ye daha fazla saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Tartışma bu yüzden çıktı" ifadeleri yer aldı.

GATTUSO: BİR KARAR VERECEĞİM

Maçın ardından Gattuso konu hakkında "Herkes birbirine saygı göstermeli. Bu, kabul edilemez bir durum. Taktiklerimi eleştirebilirsin ama kariyerime saygı duymaya mecbursun. Birkaç gün içinde bir karar vereceğim" dedi.

BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR

Kessie ile Biglia maç sonu mikrofonların karşısına beraber geçti. Kessie, 'Orada çıktığım için hayal kırıklığı yaşıyordum. Lucas'a yaptığım bir hataydı. Daha sonra özür diledim' derken, Biglia ise "Durumu daha sonra netleştirdik. Hepimiz kazanmak istiyoruz ama böyle şeyleri insanlar içinde yapmamalıyız. Soyunmda odasına saklamalıyız. Diğer oyuncular ve Gattuso'dan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

