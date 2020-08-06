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  4. Milan, Lyon'dan Pierre Kalulu'yu kadrosuna kattı

Milan, Lyon'dan Pierre Kalulu'yu kadrosuna kattı

İTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.

Milan, Lyon'dan Pierre Kalulu'yu kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.

(AA)

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