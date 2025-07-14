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Milan, Real Madrid’den ayrılan Modric’i kadrosuna katıyor!

İtalya temsilcisi Milan, dünya futbolunun efsane isimlerinden kabul edilen Luka Modric'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Milan, Real Madrid’den ayrılan Modric’i kadrosuna katıyor!
Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 40 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 13 yıl Real Madrid forması giyen ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılan 39 yaşındaki Luka Modric’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Real Madrid’den 13 yıl sonra ayrılan Luka Modric, İtalya ekibi Milan ile anlaşmaya yakın. Gün içinde Milano ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen tecrübeli orta saha oyuncusu, daha sonra kendisi kırmızı-siyahlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

MAAŞI BELLİ OLDU

Milan, Real Madrid’den ayrılan Modric’i kadrosuna katıyor! 1

İtalya basınında yer alan haberlere göre 39 yaşındaki Modric’in Milan’dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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