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Milan, Roma'yı kuşattı ve seriyi noktaladı!

01.03.2021 08:03 | Son Güncelleme:
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Milan, Roma'yı kuşattı ve seriyi noktaladı!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 yendi ve rakibinin evindeki 17 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

İtalya Serie A'nın 24. haftasındaki dev maçta Roma evinde Milan'ı konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Milan 2-1 kazandı ve zirvedeki Inter ile farkın açılmasını engelledi.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada penaltıdan Kessie ile 58. dakikada Rebic'ten geldi. Roma'nın tek sayısını ise 50. dakikada Veretout kaydetti.

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, devre arasında yerini Brahim Diaz'a bırakırken, takımın yıldızı Zlatan Ibrahimovic de sakatlanarak 58. dakikada kenara geldi.

ROMA EVİNDE 17 MAÇ SONRA YENİLDİ

Evinde son yenilgisini geçen sezon 2 Temmuz tarihinde Udinese'ye karşı 2-0 ile alan Roma, böylece 17 maç sonra evinde mağlubiyetle tekrar tanıştı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Milan puanını 52 yaparak lider Inter'in 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Roma ise 44 puanla zirvenin bir hayli uzağında kaldı.

Serie A'nın 25. haftasında Milan, evinde Udinese'yi konuk edecek, Roma ise deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milan Roma
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