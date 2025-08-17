Milan Skriniar, Göztepe karşısında kaybedilen puanın nedenini açıkladı: Problem şu ki...

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"SORUN ŞU..."

Skriniar, maçın beklenildiği gibi zor geçtiğini ifade ederek, "Hedefimiz galibiyetti. Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Agresif bir oyun oldu, ikili mücadeleler ve uzun toplar ön plandaydı. Mücadele açısından iyiydik, ancak sorun şu ki pozisyon üretemedik," diye konuştu.

"FIRSATLARI GOLE ÇEVİRMELİYİZ"

Slovak futbolcu, yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bulduğumuz şansları gole çevirirsek 3 puanı alırız. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz," dedi.

"KRİTİK MAÇA HAZIRLANACAĞIZ"

Skriniar, önlerinde önemli bir maç olduğunu hatırlatarak, "Dört gün sonra çok kritik bir maça çıkacağız. O maça kadar en iyi şekilde hazırlanacağız," diyerek sözlerini tamamladı.