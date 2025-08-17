SPOR

Milan Skriniar, Göztepe karşısında kaybedilen puanın nedenini açıkladı: Problem şu ki...

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Skriniar açıklamasında yaşanan puan kaybının nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"SORUN ŞU..."

Milan Skriniar, Göztepe karşısında kaybedilen puanın nedenini açıkladı: Problem şu ki... 1

Skriniar, maçın beklenildiği gibi zor geçtiğini ifade ederek, "Hedefimiz galibiyetti. Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Agresif bir oyun oldu, ikili mücadeleler ve uzun toplar ön plandaydı. Mücadele açısından iyiydik, ancak sorun şu ki pozisyon üretemedik," diye konuştu.

"FIRSATLARI GOLE ÇEVİRMELİYİZ"

Milan Skriniar, Göztepe karşısında kaybedilen puanın nedenini açıkladı: Problem şu ki... 2

Slovak futbolcu, yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bulduğumuz şansları gole çevirirsek 3 puanı alırız. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz," dedi.

"KRİTİK MAÇA HAZIRLANACAĞIZ"

Milan Skriniar, Göztepe karşısında kaybedilen puanın nedenini açıkladı: Problem şu ki... 3

Skriniar, önlerinde önemli bir maç olduğunu hatırlatarak, "Dört gün sonra çok kritik bir maça çıkacağız. O maça kadar en iyi şekilde hazırlanacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

