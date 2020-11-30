Milas Kayabükü yeterli içme suyuna kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri su sıkıntılarının yaşandığı bölgelerde yaptığı çalışmalara il genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz kaldığı Milas İlçesi Kayabükü mahallesinde ek içme suyu kaynağı araştırmalarına başlayan ekipler 4 farklı kaynak bularak sisteme dahil etti.

Su kaynağının bulunduğu bölgede çalışma yapabilmek için öncelikle 4 bin metrelik orman yolu açan MUSKİ ekipleri ardından 1’inci su kaynağına ulaştı. Bu kaynakta düzenleme çalışmaları yapılarak suyun belli bir alanda toplanması sağlandı. Daha sonra ekipler 3 yeni içme suyu kaynağı da bularak Mahalleyi besleyen içme suyuna aktardı. Bulunan kaynakların depoya aktarılması için bölgeye yeni içme suyu ve kaptaj hatları yapılırken çalışmalar sonucunda bölgedeki içme suyu miktarı arttırıldı.

Muhtar Serin, “Yapılmaz Denen İşi Büyükşehir Belediyesi Yaptı”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kayabükü Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Serin, arazi koşulları ve su gözlerinin bulunduğu noktalar itibariyle çok zor bir coğrafyada çalışma yapıldığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapılamaz denen işi başardığını söyledi. Muhtar Serin, “Özellikle arazi koşullarının zor olması nedeniyle bütün ekip burada özverili bir çalışma yaptı. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Osman Gürün ve emeği geçen tüm Milas ekibine teşekkür ederim. Bizi büyük bir sorundan kurtardılar. Bizim suyumuz özellikle yaz aylarında yetersiz kaldığı için büyük sorun yaşıyorduk. Ancak burada Büyükşehir ekipleri ile birlikte yaklaşık 4 aydır yaptığımız ortak çalışma ile bu sorundan kurtulduk. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

