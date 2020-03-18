YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta 18 Mart etkinlikleri

Milas’ta 18 Mart etkinlikleri

MUĞLA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:11 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü dolayısıyla Milas’ta çelenk sunum töreni düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümünde Atapark’ta tören düzenlendi.
Tören, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çöllüoğlu, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Milas Kaymakamlığı, Milas Garnizon Komutanlığı, Milas Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Muğla Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
13:20
İkindi
16:44
Akşam
19:23
Yatsı
20:38

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Gonca Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.