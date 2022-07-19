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Milas'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

19.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

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