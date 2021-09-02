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Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

02.09.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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