YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta ikinci dönemde 3 okul hizmete girecek

Milas’ta ikinci dönemde 3 okul hizmete girecek

29.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde inşaat çalışmaları sona eren 3 okul, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime kapılarını açacak.

Muğla’nın Milas ilçesinde inşaat çalışmaları sona eren 3 okul, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime kapılarını açacak. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Hayıtlı Mahallesi’nde inşa edilen Şehit Erkan Karataş İlkokulu’na nakil işlemlerinin de başladığını belirtti.

2019 yılı içerisinde Güllük, Hayıtlı ve İsmetpaşa Mahalleleri’nde temelleri atılan 3 okul, 15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime kapılarını açacak.

Okullarla ilgili açıklamada bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Milas Hayıtlı Şehit Erkan Karataş İlkokulu, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. Çevre okullarımızdan adres sistemine uyan ve gönüllü olan öğrencilerin ön nakil başvuruları kabul edilmeye başlandı. Yeni okulumuz sağlıklı, ferah ve içinde bulunduğumuz salgın dönemi tedbirlerine uygun kapasiteli dersliklere sahip. Öğrencilerini göndermek isteyen velilerimiz, Şehit Erkan Karataş İlkokulu Müdürlüğüne başvurarak nakil işlemlerini yaptırabilirler” dedi.

İkinci dönemde Fatih İlkokulu’nun ise geçici olarak Sodra’ya taşınacağını belirten Bal, “Milas Fatih İlkokulu, Sodra’da yapılan Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu’na geçici olarak taşınarak, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren yeni ilkokul binası yapılana kadar bu binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Milas Güllük İlkokulu, ikili eğitimi sonlandırarak 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren yeni binasında eğitim öğretime devam edecek” dedi.

"3 okul 27 milyona mal oldu"
Hayıtlı Mahallesi Kardelen Sokak’ta hazine arazisine yaptırılan Şehit Erkan Karataş İlkokulu 360 öğrenci kapasiteli 12 derslikli, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde yapılan Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu ise 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli olarak yapıldı. Okul binasında çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, sığınak, kazan dairesi, jeneratör odası, tuvalet, su deposu, kız ve erkek soyunma odaları bulunan okullardan Hayıtlı İlkokulu yaklaşık 5 milyon liraya, Sodra Ortaokulu ise yaklaşık 13 milyona mal oldu. Muğla Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan her iki okul 15 Şubat tarihinde öğrencileriyle buluşacak.

Güllük Mahallesi’ne kazandırılan ilkokul binası ise 8 milyon 866 bin liraya mal oldu. Okulda 16 derslik bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:25
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Muğla Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Hazer Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Muğla’da kar yağışı motorlu kuryelerin kabusu oldu

Muğla’da kar yağışı motorlu kuryelerin kabusu oldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bodrum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Bodrum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava

Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava

Başkan Oktay Selimiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Başkan Oktay Selimiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.