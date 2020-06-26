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Milas’ta kaçak olduğu tespit edilen bina yıkıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 22:35 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Birimi ekipleri tarafından imara aykırı olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Milas’ın Ören Mahallesi’nde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen bir binanın Milas Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.Kaçak olduğu ve imar kanununa aykırı bir şekilde yapıldığı tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen bina hakkında açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Birimi ekipleri, Ören Mahallemizde kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Muğla’nın Milas ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Birimi ekipleri tarafından imara aykırı olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Milas’ın Ören Mahallesi’nde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen bir binanın Milas Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.
Kaçak olduğu ve imar kanununa aykırı bir şekilde yapıldığı tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen bina hakkında açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Birimi ekipleri, Ören Mahallemizde kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye Encümeni’nde alınan yıkım kararı, uygulandı. Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

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