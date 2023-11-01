Milas’ta miras kavgası: 28 yaşındaki genç, amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Paylaşılamayan köy evinin önünde yaşanan kavgada, Y.A. isimli şahıs, 28 yaşındaki yeğeni ile kardeşine silahla ateş etti. Olayda yeğen Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybederken babası da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay gece yarısı Koru Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.A. ile kardeşi Y.A. arasında anne-babalarından kalma ve uzun süredir paylaşamadıkları köy evinden dolayı anlaşmazlık çıktı. Aylardır devam eden miras kavgasından dolayı araları açık olan iki kardeş gece yarısı yine aynı meseleden dolayı tartıştı. Yaşanan kavgada öfkesine hakim olamayan Y.A. tüfekle kardeşi ve yeğenine ateş açtı. Amcası Y.A.’nın açtığı ateş ile 28 yaşındaki Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybederken, Atilla Adar’ın babası da aynı silahla açılan ateşte yaralandı.

Kavgada kullanılan silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köye gelen 112 Acil Servis ekipleri 28 yaşındaki Atilla Adar’ın hayatını kaybettiğini belirleyince yaralı olan babası H.A.’yı Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kavgada silah kullanarak yeğenini öldürüp, abisini de yaralayan zanlı Y.A. silahı ile birlikte jandarmaya teslim olurken, Atilal Adar’ın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

