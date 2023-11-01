YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta miras kavgası: 28 yaşındaki genç, amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Milas’ta miras kavgası: 28 yaşındaki genç, amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü

01.11.2023 07:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Koru Mahallesi’nde, aynı soy ismi taşıyan 2 aile arasında yaşanan miras tartışması silahlı kavgaya döndü.

Milas’ta miras kavgası: 28 yaşındaki genç, amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Paylaşılamayan köy evinin önünde yaşanan kavgada, Y.A. isimli şahıs, 28 yaşındaki yeğeni ile kardeşine silahla ateş etti. Olayda yeğen Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybederken babası da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay gece yarısı Koru Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.A. ile kardeşi Y.A. arasında anne-babalarından kalma ve uzun süredir paylaşamadıkları köy evinden dolayı anlaşmazlık çıktı. Aylardır devam eden miras kavgasından dolayı araları açık olan iki kardeş gece yarısı yine aynı meseleden dolayı tartıştı. Yaşanan kavgada öfkesine hakim olamayan Y.A. tüfekle kardeşi ve yeğenine ateş açtı. Amcası Y.A.’nın açtığı ateş ile 28 yaşındaki Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybederken, Atilla Adar’ın babası da aynı silahla açılan ateşte yaralandı.

Kavgada kullanılan silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köye gelen 112 Acil Servis ekipleri 28 yaşındaki Atilla Adar’ın hayatını kaybettiğini belirleyince yaralı olan babası H.A.’yı Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kavgada silah kullanarak yeğenini öldürüp, abisini de yaralayan zanlı Y.A. silahı ile birlikte jandarmaya teslim olurken, Atilal Adar’ın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli şahsın evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildiŞüpheli şahsın evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulunduKartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu
Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldıBodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 1 Kasım Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
12:55
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Çarşamba

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Su eczanesi
Milas
Kibele eczanesi
Bodrum
Köycegiz eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Marmaris
Didem eczanesi
Mentese
Sener eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.