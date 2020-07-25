YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Milas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 25.07.2020 20:25 | Son Güncelleme

Pandemi dönemi öncesinde her ay gerçekleştirilen ve kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verilmek zorunda kalınan muhtarlar toplantısı bu ay gerçekleştirildi.

Pandemi dönemi öncesinde her ay gerçekleştirilen ve kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verilmek zorunda kalınan muhtarlar toplantısı bu ay gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Düzenli olarak her ay düzenlenen muhtarlar toplantısının Temmuz ayı buluşması Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Pandemiden önce tek oturumda düzenlenen toplantı bu sefer iki oturum halinde yapıldı.
Toplantıda bir önceki oturumda ele alınan konulara değinilerek, gelinen nokta ve sonuçlanan işler değerlendirildi. Gündemdeki konuların en hızlı şekilde çözüm yollarının arayışı konuşuldu. Mahalle muhtarları bazı kurumların yapmaları gereken görevleri pandemiyi bahane ederek yerine getirmediğini ifade ederek şikayetlerini de dile getirdi.
Muhtarların taleplerini dinleyen Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Uzun bir aradan sonra kovid-19 tedbirlerine riayet ederek toplantımızı gerçekleştirdik. Mahalle sayımız fazla olduğu için toplantıyı 2 ayrı günde, 2 grup halinde gerçekleştirdik. Pandemi süreci boyunca tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte muhtarlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarına teşekkür ediyorum. Malum önümüzde Kurban Bayramı var ve bizim kültürümüzde de bayramlarda ziyaretler var. Lütfen bu süreçte dikkatli olalım. Biliyorsunuz asker uğurlama törenlerinde sıkıntılar yaşadık. Bu tür konularda vatandaşları nazikçe uyaralım” dedi.
Kaymakam Arslan’ın konuşmasının ardından pandemi sürecinde görev alan muhtaralar teşekkür belgesi verilmesiyle toplantı sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Silivri’de çiftçiye ücretsiz çuval çuval tohumluk arpa dağıtıldı

Silivri’de çiftçiye ücretsiz çuval çuval tohumluk arpa dağıtıldı

GÜNCELLEME - Gelinini tilki zannederek vurduğu iddiası

GÜNCELLEME - Gelinini tilki zannederek vurduğu iddiası

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ve akrabası kayboldu

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ve akrabası kayboldu

Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Muğla Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:28
Yatsı
21:58

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Fidan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.