Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



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