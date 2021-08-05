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Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

05.08.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

At ve katırıyla mahalleden ayrılan Şenol Yılmaz: - "Evimizin bu kadar yakınında böyle bir yangın yaşamadık. Hayvanlarımı bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Evimi geride bıraktım ama hayvanlarımı geride bırakamam"

Muğla'nın Milas ilçesinde yangının tehdit ettiği 2 mahallede yaşayanlar tahliye edildi.

Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar evlerini geride bırakıp hayvanlarıyla mahalleyi terk ederken, bazıları da doğup büyüdükleri evlerinden ayrılmak istemedi.

Gönüllüler ve sağlıkçılar özellikle yaşlı vatandaşları mahalleden tahliye etmek için çaba sarf etti.

At ve katırıyla mahalleden ayrılan Şenol Yılmaz, AA muhabirine, babaevini geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Alevlerden kaçmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Evimizin bu kadar yakınında böyle bir yangın yaşamadık. Hayvanlarımı bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yapılan yardımlarla inşallah yangın söndürülecektir. Evimi geride bıraktım ama hayvanlarımı geride bırakamam." dedi.

Mahalle sakinlerinden 88 yaşındaki Durali Yılmaz da bu yaşına kadar böyle bir afet görmediğini, evini bırakmadan doğduğu mahallede ölmek istediğini dile getirdi.

Kardeşi 80 yaşındaki Durmuş Ali Yılmaz ise evini hiç bırakmak istemediğini ancak alevler karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını ifade etti.

Mahalle sakinleri alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tahliye edildi.

Öte yandan Durmuş Ali Yılmaz ve eşi Dudu Yılmaz, ısrarlara rağmen gelmeyince, sağlık ekiplerinin sırtında ve kucağında ambulansa alınarak bölgeden tahliye edildi.

Tahliye anı AA muhabirlerince görüntülendi.

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