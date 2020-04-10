YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta yasak öncesi vatandaş sokağa döküldü

Milas’ta yasak öncesi vatandaş sokağa döküldü

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 23:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan Pazar saat 24.00’e kadar Muğla’nın da aralarında yer aldığı 30 büyükşehirle Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Muğla’nın Milas ilçesinde vatandaşlar kendini sokağa attı.

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan Pazar saat 24.00’e kadar Muğla’nın da aralarında yer aldığı 30 büyükşehirle Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Muğla’nın Milas ilçesinde vatandaşlar kendini sokağa attı. Başta fırınlar olmak üzere, mahalle bakkalları ve benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu.
Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasağın ilan edilmesinin ardından Milas’ta ikamet edenler kendilerini sokağa atarak açık fırın aramaya başladı. Ekmek alabilmek için sokak sokak dolaşan vatandaşlar açık bulabildikleri bakkallardan da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Alınan ürünler arasında un, makarna, bulgur, pirinç birinci sırada yer aldı. Yoğunluktan benzin istasyonları da nasibini aldı. Bazı istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşanan hareketlilik nedeniyle güvenliği sağlamak için teyakkuza geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

OSB Başkanı Bahar’dan KGF için özel bankalarla protokol talebi

OSB Başkanı Bahar’dan KGF için özel bankalarla protokol talebi

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Konya’da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Konya’da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Muğla Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:32
Öğle
13:13
İkindi
16:51
Akşam
19:44
Yatsı
21:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.