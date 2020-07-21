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Milas’taki yangın kontrol altına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas İlçesi Kayabaşı Mahallesi Suludere mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas İlçesi Kayabaşı Mahallesi Suludere mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zirai alanda başlayan ve rüzgarın etkisi ile ormanlık alana doğru ilerleyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 5 helikopter, 13 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi ile alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın bölgesinde ekipler tarafından söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Milas’taki yangın kontrol altına alındı

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