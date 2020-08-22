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Milas’tan çalınan araç çekici üzerinde yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Milas’ta geçtiğimiz hafta çalınan bir minibüs, İstanbul’da bulundu.Milas’ta yaklaşık bir hafta önce bir ikametgaha giren hırsız, evine girdiği vatandaşın cüzdanını ve aracının anahtarını alarak park halindeki aracı çalıp kayıplara karışmıştı.Hayıtlı Mahallesi Çay Sokak’tan çalınan aracı için sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapan Onur Bozer, “Gören duyan haber versin lütfen” diyerek vatandaşlardan bulunması adına yardım istemişti.

Milas’tan çalınan araç çekici üzerinde yakalandı

Milas’ta geçtiğimiz hafta çalınan bir minibüs, İstanbul’da bulundu.
Milas’ta yaklaşık bir hafta önce bir ikametgaha giren hırsız, evine girdiği vatandaşın cüzdanını ve aracının anahtarını alarak park halindeki aracı çalıp kayıplara karışmıştı.
Hayıtlı Mahallesi Çay Sokak’tan çalınan aracı için sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapan Onur Bozer, “Gören duyan haber versin lütfen” diyerek vatandaşlardan bulunması adına yardım istemişti. Hırsızlık olayı ile ilgili Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürürken, çalıntı araç İstanbul’da bulundu.
Uygulama noktasında durdurulan bir çekicinin üzerinde bulunan ve plakası değiştirilmiş olan araç, polislerin dikkatinden kaçmadı. Çalıntı araç sahibine teslim edilmesi için işlem başlatıldı.

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